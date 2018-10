Hikmet Hadjiyev : Les relations azerbaïdjano-russes se développent avec succès sur le plan du partenariat stratégique

Bakou, 4 octobre, AZERTAC

« Les relations azerbaïdjano-russes se développent avec succès, conformément aux principes du bon voisinage et du respect réciproque, sur le plan du partenariat stratégique. La tenue de deux rencontres entre le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, et le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, à Sotchi et à Bakou en septembre en constituent une parfaite illustration », a déclaré Hikmet Hadjiyev, chef adjoint du Département de la politique étrangère de l’Administration présidentielle de la République d’Azerbaïdjan.

Hikmet Hadjiyev a souligné que le dialogue chaleureux, basé sur la confiance et l’amitié, et les rencontres régulières des deux chefs d’Etat ont une importance particulière dans le développement harmonieux des liens de partenariat.

« Les relations bilatérales se développent avec succès aussi en format de coopération interrégionale, ce qui témoigne du niveau élevé de la confiance réciproque et de la coopération mutuellement bénéfique entre les deux pays. Le 9e Forum interrégional Azerbaïdjan-Russie, dont l’ouverture a été marquée par la participation des deux chefs d’Etat qui y ont également prononcé des discours, promet de nouvelles perspectives et opportunités pour développer encore davantage la coopération. En plus, la coopération fondée sur les relations amicales traditionnelles entre les deux pays est poursuivie aussi sur le plan multilatéral », a avancé Hikmet Hadjiyev.