Paris: symposium consacré à la candidature de Bakou à l’Exposition universelle de 2025

Paris, 4 octobre, AZERTAC

Un symposium au sujet de «Développement du capital humain, construction d’un avenir meilleur», consacré à la candidature de Bakou à l’Exposition universelle de 2025 a eu lieu à Paris.

Vicente Loscertales, secrétaire général du Bureau international des Expositions (BIE), Eltchin Amirbayov, assistant de la première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan, chef de la délégation azerbaïdjanaise au BIE, Djeyhoun Bayramov, ministre de l’Education, Sahil Babayev, ministre du Travail et de la Protection sociale, Peter Fisk, expert en capital humain, et Maryam Gafarzadé, membre du groupe de travail de Bakou Expo 2025, sont intervenus au symposium.

Ayant ouvert le symposium, Eltchin Amirbayov a donné des informations sur le rôle de l’Azerbaïdjan dans le développement du capital humain, la transformation de l’Azerbaïdjan en une plateforme de dialogue global, l’organisation des événements internationaux dans ce pays et l’endroit où devrait se tenir l’Exposition universelle de 2025 à Bakou.

Vicente Loscertales a abordé l’importance globale du thème de Bakou Expo 2025. Il a noté que le thème était conforme à la mission du Bureau international des Expositions, ainsi qu’aux défis de l’époque.

Ayant ensuite pris la parole, Peter Fisk a abordé l’importance du développement du capital humain, avant d’avoir partagé son expérience. Il a parlé de la contribution de l’activité conjointe des organismes d’Etat et du secteur privé au développement via l’application des technologies innovantes, de l’importance de la promotion de l’innovation et des progrès.

Les sous-thèmes de Bakou Expo 2025 sur le talent, la santé et le succès qui sont conformes aux Objectifs de développement durable de l’ONU ont également été abordés.

Ayant abordé le sous-thème «le talent», le ministre Djeyhoun Bayramov a parlé du développement des générations futures et du soutien qui leur est accordé. Il a donné des informations sur les programmes d’Etat liés à l’éducation des jeunes azerbaïdjanais à l’étranger.

Le ministre a assuré que «Le boulevard du talent» qui serait organisé à l’entrée du parc «Expo» attirerait l’attention de tous les visiteurs.

Maryam Gafarzadé et Sahil Babayev sont aussi intervenus au symposium.