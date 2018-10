Une manifestation culturelle consacrée à la Journée mondiale des animaux à Bakou

Bakou, 4 octobre, AZERTAC

Une manifestation culturelle consacrée à la Journée mondiale des animaux a été organisée, le 4 octobre, à Bakou, par le Centre de soins aux chiens errants, institué avec le soutien de la Fondation Heydar Aliyev et du Pouvoir exécutif de la ville de Bakou.

La cérémonie a été marquée par la présence de Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, présidente et fondatrice de l’Association IDEA.

Les défenseurs des droits des animaux, les enfants des maisons d’enfants et des internats, ainsi que ceux ayant besoin de soins spéciaux, les élèves de différentes écoles ont participé à cette manifestation culturelle, organisée au complexe de parc sportif et de loisirs dans l’arrondissement Khataï.

Les participants se sont familiarisés avec les travaux effectués dans le cadre du projet conjoint de la Fondation Heydar Aliyev et du Pouvoir exécutif de la ville de Bakou sur l'amélioration de la qualité des soins aux chiens errants.

Puis, ils ont vu le show des chiens d’assistance et des chiens décoratifs, ont regardé les animaux dans un petit zoo. Les performances des théâtres des Jeunes spectateurs et des Marionnettes, les spectacles de cirque, les programmes culturels et les compétitions présentés ont suscité une bonne impression chez les participants.

Les participants et Leyla Aliyeva ont ensuite visité ensemble l’exposition «La vie vivante» au Centre Heydar Aliyev.

L’exposition a été organisée à l’initiative de Leyla Aliyeva, présidente et fondatrice de l’Association IDEA. Cet événement a pour but d’attirer l’attention aux problèmes environnementaux, à la protection de la nature et de sensibiliser le public au rôle des arts en la matière.