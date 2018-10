L’Azerbaïdjan joue un rôle très important dans l’assurance de la sécurité énergétique de la région

Tbilissi, 5 octobre, AZERTAC

« L’Azerbaïdjan joue un rôle très important dans l’assurance de la sécurité énergétique et le développement des relations économiques dans la région du Caucase du Sud », a déclaré Natia Turnava, vice-ministre géorgienne de l’Economie et du Développement durable, dans son interview accordée aux journalistes.

Elle a dit que l'Azerbaïdjan était le principal fournisseur de gaz naturel de la Géorgie. «Nous coopérons étroitement et fructueusement dans ce domaine. La Géorgie effectue des réformes en matière de transparence sur les marchés du pétrole et des produits pétroliers, de régulation, de diversification et de développement du marché. Ces réformes sont importantes pour tout le monde», a-t-elle estimé.

«Nous sommes sûrs que les entreprises de distribution de gaz de l’Azerbaïdjan prendront une part active dans les réformes en cours de réalisation en Géorgie».