Stefania Giannini : L’Azerbaïdjan est l’un des pays actifs à l’UNESCO

Paris, 5 octobre, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais de l’Education, Djeyhoun Baïramov, participant au symposium consacré à la candidature de Bakou à l’Exposition universelle 2025, s’est entretenu avec Stefania Giannini, nouvelle sous-directrice générale pour l’Education de l’UNESCO.

Au cours de l’entretien, Djeyhoun Baïramov a souligné que l'Azerbaïdjan attachait une grande importance à la coopération avec cette organisation. Le ministre a fourni des informations détaillées sur les réformes menées dans le domaine de l'éducation dans son pays et a souligné l'importance de la coopération en matière éducative. Il a fait savoir qu’un programme national et une stratégie nationale pour l'éducation avaient été adoptés en Azerbaïdjan. Djeyhoun Baïramov a également parlé des réformes d’enseignement préscolaire et de formation professionnelle, ainsi que des textes juridiques adoptés dans son pays.

Les parties ont échangé sur l’élargissement des liens et débattu des perspectives de la coopération dans les domaines concernés.

Stefania Giannini a mis en valeur l'activité de l'Azerbaïdjan au sein de l'UNESCO et a qualifié d’appréciable l’amplification de la coopération dans le domaine de l'éducation.

Stefania Giannini qui a été invitée à effectuer une visite en Azerbaïdjan l’a accueilli avec plaisir.