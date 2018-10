Les pays du Conseil de coopération des Etats turcophones ont investi plus de 12 milliards de dollars en Azerbaïdjan

Bakou, 5 octobre, AZERTAC

Les pays membres du Conseil de coopération des Etats turcophones ont investi plus de 12 milliards de dollars en Azerbaïdjan, a dit Chahin Moustafayev, ministre azerbaïdjanais de l’Economie, lors de son entretien avec Baghdat Amreev, secrétaire général du Conseil de coopération des Etats turcophones.

Le ministre a félicité Baghdat Amreev d’être élu secrétaire général du Conseil de coopération des Etats turcophones et s’est dit convaincu que B. Amreev contribuerait à élargir encore plus la coopération entre les pays turcophones. Il a été noté que le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev attachait une grande importance au développement des liens avec les pays turcophones.

«Les relations économiques entre les pays turcophones se développent et les liens commerciaux s’élargissent. Le chiffre d’affaires entre l’Azerbaïdjan et les pays du Conseil de coopération des Etats turcophones a augmenté de 11,4 pour cent en 2017, ajoutant que le chiffre d’affaires a progressé de 16% au cours des huit derniers mois de cette année. Une coopération mutuellement bénéfique est réalisée en matière d’investissement. L’Azerbaïdjan a investi plus de 14 milliards de dollars aux pays du Conseil de coopération des Etats turcophones. A leur tour, les pays du Conseil de coopération des Etats turcophones ont investi plus de 12 milliards de dollars dans l’économie azerbaïdjanaise. Il existe de grandes opportunités entre les pays membres de ladite organisation dans les domaines du commerce, du transport, du transit, du tourisme, des TIC et d’autres», a indiqué Chahin Moustafayev.

Baghdat Amreev a souligné que le Conseil de coopération des Etats turcophones était intéressé par l’élargissement des relations dans tous les domaines, y compris l’économie.

Le secrétaire général a noté que la prochaine réunion des ministres de l’économie aurait lieu au Kirghizistan, mettant en valeur l’importance de cet événement dans le développement des liens entre les pays turcophones. Il a ajouté que les questions d’intérêt commun pour l’élargissement de la coopération feraient l’objet de discussions lors de la réunion.