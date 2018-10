Les perspectives de la coopération Azerbaïdjan-Moldavie au cœur des discussions à Chisinau

Chisinau, 5 octobre, AZERTAC

Ali Ahmadov, vice-Premier ministre de l’Azerbaïdjan, s’est entretenu ce vendredi avec le Premier ministre moldave Pavel Filip à Chisinau.

Pendant la rencontre, ils ont mené un échange de vues sur le développement davantage des relations économiques, politiques, scientifiques et culturelles entre l’Azerbaïdjan et la Moldavie, ainsi que les perspectives de la coopération au sein des organisations internationales.

A.Ahmadov a souligné que les deux pays coopéraient dynamiquement dans le cadre de GUAM et étaient à l’unisson au sein des organisations internationales. Le vice-Premier ministre a également parlé des réalisations récentes de l’économie azerbaïdjanaise, des projets énergétiques et de transports globaux réalisés à l’initiative de l’Azerbaïdjan. İl a également fait savoir que le non règlement du conflit du Haut-Karabagh, la situation difficile de plus d’un million de réfugiés et de personnes déplacés azerbaïdjanais restaient un problème majeur pour le pays.