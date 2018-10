Le maire de Chicago signe une proclamation à l’occasion du Jour de l’indépendance de l’Azerbaïdjan

Washington, 6 octobre, AZERTAC

Rahm Emanuel, maire de la ville de Chicago, a signé une proclamation à l’occasion du Jour de l’indépendance de l’Azerbaïdjan.

Dans la proclamation adressée aux membres du Réseau des Azerbaïdjanais des Etats-Unis, du Centre d’Azerbaïdjan pour les Etats occidentaux des Etats-Unis, ainsi qu’aux Azerbaïdjanais du monde, il est noté que l’indépendance de l’Azerbaïdjan a été rétablie le 18 octobre 1991.

Dans le document, on donne également des informations sur la position géographique de l’Azerbaïdjan. Il est souligné que la République d’Azerbaïdjan, y compris la République autonome du Nakhtchivan et la région du Haut-Karabagh, a une superficie de 33.440 milles². Il est noté en particulier que les Etats-Unis reconnaissent sans réserve l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance nationale de la République d’Azerbaïdjan.

Il est également porté à l’attention que l’Azerbaïdjan, allié et partenaire stratégique des Etats-Unis dans la région Caspienne, a assuré la participation de ces militaires aux missions de maintien de la paix au Kosovo, en Irak et en Afghanistan, a pris part dans la lutte contre la menace nucléaire, a contribué à prévenir le terrorisme international, a coopéré avec l’OTAN, fournit du gaz naturel aux Etats-Unis et à ses alliés en Europe, est devenu membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU.

Compte tenu de la célébration du 27e anniversaire du Jour de l’indépendance de l’Azerbaïdjan par des millions d’Azerbaïdjanais du monde et de la contribution des fondateurs de la République d’Azerbaïdjan à la diffusion des idées de liberté et démocratiques dans le Caucase, le maire de Chicago Rahm Emanuel a proclamé le 18 octobre 2018 Journée de l’indépendance de l’Azerbaïdjan dans l’Etat de l’Illinois.

La proclamation a été présentée aux membres de la communauté azerbaïdjanaise de Chicago.