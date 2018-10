L’Azerbaïdjan sera représenté à la Foire du livre de Francfort

Bakou, 6 octobre, AZERTAC

La Foire du livre de Francfort, en Allemagne, ouvrira ses portes du 10 au 14 octobre.

L’Azerbaïdjan sera représenté à cette foire.

Une délégation conduite par Vaguif Aliyev, premier vice-ministre azerbaïdjanais de la Culture, effectuera une visite à Francfort afin de présenter et promouvoir la riche culture, le domaine de la polygraphie, ainsi que l’art du livre de l’Azerbaïdjan.

La foire revêt une grande importance en termes d’établissement de contacts avec les partenaires étrangers dans le domaine de la publication et de l'information, ainsi que de promotion de la riche culture et du développement rapide de l’Azerbaïdjan et des réalités du Haut-Karabagh.

Une série d’événements sera organisé conjointement par le Ministère de la Culture, l’ambassade d’Azerbaïdjan en Allemagne et le Forum européen sur la coopération interculturelle en marge de la foire.