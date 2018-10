Strasbourg : la session d’automne de l’APCE entame ses travaux VIDEO

Strasbourg, 8 octobre, AZERTAC

La session d’automne de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a entamé ses travaux aujourd’hui.

Un groupe de députés conduit par Samad Seyidov, président de la Commission des relations internationales et interparlementaires du Milli Medjlis, chef de la délégation permanente de l’Azerbaïdjan auprès de l’APCE, participe à la session.

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe répondra aux questions des membres de l’Assemblée, et la Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes de la Croatie, qui préside le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, présentera une communication sur ses activités récentes. Le ministre des Affaires étrangères de la Tunisie s'adressera à l'Assemblée et répondra à des questions.

Le renforcement du processus décisionnel concernant les pouvoirs et le vote, lors de la session d’automne, le rôle des parlements nationaux dans le succès des processus de décentralisation et le regroupement familial des réfugiées et des migrants dans les États membres de l’APCE feront l’objet de discussions.

La session d’automne se terminera le 12 octobre.