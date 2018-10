Marc Schneier : La communauté mondiale apprécie hautement les réussites azerbaïdjanaises en matière de multiculturalisme

Bakou, 9 octobre, AZERTAC

Le chef de la Direction des Musulmans du Caucase (DMC), le cheik-ul-islam Allahchukur Pachazadé, s’est entretenu ce lundi avec Marc Schneier, président de la Fondation américaine pour la compréhension ethnique.

Allahchukur Pachazadé a parlé du climat de tolérance régnant en Azerbaïdjan. Il a dit que les valeurs multiculturelles occupaient depuis des siècles une place très importante en Azerbaïdjan. Des représentants de différents peuples et cultures y vivent sans subir aucune discrimination.

Le président de la Fondation américaine pour la compréhension ethnique, Marc Schneier, a hautement apprécié le climat multiculturel et de tolérance en Azerbaïdjan et déclaré que les relations bilatérales entre l'Azerbaïdjan et les États-Unis se développaient avec succès. Il a évoqué avec plaisir ses entretiens avec le président de la DMC à Bakou et aux États-Unis, ainsi que sa participation aux événements organisés dans le cadre des années de Multiculturalisme et de Solidarité islamique, proclamées par le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev. Marc Schneier a noté que l’Azerbaïdjan avait créé toutes les conditions pour la coexistence pacifique de différents peuples et groupes ethniques, la communauté juive y comprise, insistant sur leur engagement actif dans la vie publique de l’Azerbaïdjan.

Le président de la Fondation américaine pour la compréhension ethnique a déclaré que les réalisations de l’Azerbaïdjan en matière de gestion de la diversité ethnoculturelle et religieuse à l’aide de la politique du multiculturalisme étaient hautement appréciées par la communauté internationale. Notant qu’il apporterait toujours son soutien à la diffusion des idées globales de l'Azerbaïdjan dans le monde entier, Marc Schneier a déclaré que sa fondation n’épargnerait pas ses efforts pour y contribuer.

Le cheik-ul-islam a souligné que de nombreux États étudiaient aujourd'hui l'expérience réussie de l'Azerbaïdjan dans le domaine concerné. Ce genre d’événements, qui contribuent considérablement au renforcement du dialogue interculturel et interconfessionnel et témoignent déjà du profond respect de l'Azerbaïdjan pour les valeurs religieuses et morales, sont extrêmement importants pour la promotion du climat de tolérance et de l'expérience multiculturelle du pays. Parlant de la nécessité de la continuité des mesures visant à promouvoir l'Azerbaïdjan en tant qu'espace de dialogue interculturel et interreligieux, le chef de la Direction des Musulmans du Caucase a informé son interlocuteur de la prochaine conférence de Berlin.