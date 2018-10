George Kent : L’Azerbaïdjan joue un rôle important dans la politique de diversification des sources d’énergie et des itinéraires d’approvisionnement

Bakou, 9 octobre, AZERTAC

L’Azerbaïdjan joue un rôle important dans la diversification de la source et des itinéraires énergétiques.

Le ministre azerbaïdjanais de l’Energie, Perviz Chahbazov, s’est entretenu avec une délégation menée par George Kent, nouveau sous-secrétaire d’Etat adjoint américain pour l’Europe et l’Eurasie. Au cours de l’entretien, il a été noté que les relations bilatérales entre l'Azerbaïdjan et les États-Unis set développaient avec succès dans le secteur de l'énergie. Le soutien continu des États-Unis aux projets énergétiques mis en œuvre par l'Azerbaïdjan, ainsi qu’à la réalisation du Corridor gazier Sud, a été hautement apprécié. Le rôle du projet dans la sécurité énergétique des pays de l'Europe du Sud-Est et les perspectives d'expansion du Corridor gazier Sud à l'étape suivante ont fait l’objet d’un échange de vues.

George Kent a noté que l'Azerbaïdjan jouait un rôle important dans la politique de diversification des sources d’énergie et des itinéraires d’approvisionnement, marquant que la position des États-Unis concernant les projets de sécurité énergétique était inchangée.

Le ministre de l'Énergie Perviz Chahbazov a donné des informations sur la situation dans la mise en œuvre du projet de Corridor gazier Sud, déclarant que l'importance de ce projet avait été exprimée lors des réunions de haut niveau tenues en marge de la 27e Conférence mondiale sur le gaz à Washington.

Lors de l’entretien, les discussions ont également porté sur l'utilisation des sources d'énergie renouvelables et les mesures nécessaires pour assurer la coopération dans le secteur de l'énergie électrique, ainsi que sur les processus en cours sur le marché mondial de l'énergie.