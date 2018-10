Le président azerbaïdjanais : Le format des négociations sur le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan reste inchangé

Bakou, 10 octobre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a abordé le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan concernant le Haut-Karabagh lors de la réunion du Conseil des Ministres, consacrée au bilan du développement socio-économique des trois trimestres de 2018 et aux tâches à réaliser.

Le chef de l'Etat a souligné que les tentatives de la partie arménienne n'avaient abouti à aucun résultat, le format des négociations sur le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan reste inchangé. Le président azerbaïdjanais a noté que ces négociations avaient été menées, étaient menées et devaient être menées entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. « Les deux rencontres des ministres des Affaires étrangères des deux pays le prouvent une fois de plus », a-t-il estimé.

« Les développements récents ont montré que le format des négociations reste inchangé et que ce conflit doit bientôt être réglé sur la base des normes et principes du droit international et dans le cadre de l'intégrité territoriale de notre pays. L'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan n'a jamais fait et ne fera jamais l'objet de négociations. Par conséquent, nous continuerons à maintenir notre position de principe. J'espère que la nouvelle administration de l'Arménie fera preuve d’un esprit constructif dans sa politique et que nos terres occupées seront bientôt libérées », a dit le président Ilham Aliyev.