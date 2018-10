George Kent : Les relations bilatérales Etats-Unis-Azerbaïdjan se développent durablement

Bakou, 10 octobre, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Elmar Mammadyarov, s’est entretenu ce mercredi avec George Kent, nouveau sous-secrétaire d’Etat adjoint américain pour l’Europe et l’Eurasie.

Lors de l’entretien, George Kent a évoqué avec plaisir qu’il avait été reçu en audience par le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev.

Les parties ont exprimé leur satisfaction du développement réussi de l'agenda de coopération bilatérale en matière politique, économique, énergétique et de transports et ont souligné l'importance d'intensifier les efforts pour approfondir les relations bilatérales.

Le ministre Elmar Mammadyarov a abordé les projets d’énergétique et de transport importants, notamment la ligne ferroviaire Bakou-Tbilissi-Kars et le Corridor gazier Sud, réalisés à l'initiative et avec la participation de l'Azerbaïdjan, et a salué le soutien des États-Unis à la mise en œuvre de ces projets.

Elmar Mammadyarov a également évoqué le partenariat entre l'Azerbaïdjan et l'OTAN et a fait part de l’engagement de son pays à soutenir les opérations internationales de maintien de la paix en Afghanistan.

George Kent a souligné que les États-Unis développaient de manière durable leurs relations bilatérales avec l'Azerbaïdjan en matière d’énergie, de sécurité, d'économie et dans d’autres domaines. Il a mis en valeur la contribution de l’Azerbaïdjan aux opérations de maintien de la paix en Afghanistan dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

Parlant de la situation actuelle dans le règlement du conflit du Haut-Karabagh et de sa rencontre avec le ministre arménien des Affaires étrangères à New York, avec la médiation des coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE, Mammadyarov a souligné que les tentatives de violer, en ayant recours à la force, les frontières internationalement reconnues des États étaient inacceptables.

Les parties ont également procédé à un échange de vues sur d'autres questions d'intérêt mutuel.