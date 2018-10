L’infrastructure sociale, culturelle et économique de l’Azerbaïdjan a été complètement rénovée au cours des 15 ans écoulés

Bakou, 12 octobre, AZERTAC

«Au cours des 15 dernières années, l’infrastructure sociale, culturelle et économique de l’Azerbaïdjan a été complètement rénovée. Pendant ladite période, plus de 3100 écoles, 642 établissements médicaux ont été construits ou restaurés. Les travaux de reconstruction de grande envergure ont été effectués dans des centaines de bâtiments historiques, musées, théâtres et bibliothèques, tous les établissements d’enseignement supérieur, ainsi que les instituts et les établissements dépendant de l’Académie nationale des Sciences d’Azerbaïdjan ont été complètement rénovés et équipés», écrit Ali Hassanov, assistant du président azerbaïdjanais aux affaires publiques et politiques, dans son article consacré au bilan des 15 ans de présidence du chef de l’Etat azerbaïdjanais Ilham Aliyev.

Dans son article, l’auteur porte à l’attention que 15 mille km de routes et 443 ponts ont été construits au cours des quinze dernières années dans le pays. Quatre nouvelles stations de métro ont été mises en service, des travaux de reconstruction ont été menés dans quelques stations de métro à Bakou. Le port maritime commercial d’Alat, le plus grand en mer Caspienne, a lancé ses activités. Sept aéroports ont été entièrement reconstruits en Azerbaïdjan. Six d’entre eux (Bakou, Gandja, Nakhtchivan, Lenkéran, Guébélé et Zagatala) ont obtenu le statut international. L’Aéroport international Heydar Aliyev a rejoint le rang des 9 principaux aéroports cinq étoiles du monde.