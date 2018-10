Des travaux d’envergure ont été effectués pour résoudre les problèmes des personnes déplacées en 2003-2018

Bakou, 12 octobre, AZERTAC

« Dans les années 2003-2018, des travaux d’envergure ont été effectués pour résoudre les problèmes des personnes déplacées internes, tous les camps de réfugiés ont été supprimés, 265 mille personnes ont été réinstallées dans plus de 100 bourgs et quartiers nouvellement construits », précise Ali Hassanov, assistant du président azerbaïdjanais aux affaires publiques et politiques, dans son article consacré au bilan des 15 ans de présidence d’Ilham Aliyev.

Il est indiqué dans l’article que le village de Djodjoug Merdjanly (région de Djabraïl), où la vie en toute sécurité a été assurée en avril 2016, a été restauré dans un court laps de temps, un village de 150 maisons y a été construit et un certain nombre de personnes déplacées sont rentrées dans leurs foyers. Dans le même temps, un nouveau quartier a été construit pour 1170 familles dans le bourg de Shykharkh (région de Terter), libéré de l’occupation arménienne. Des logements et des appartements ont été fournis à 2900 familles déplacées internes au cours des neuf premiers mois de cette année. Il est prévu encore d’en fournir à plus de 2800 familles jusqu’à la fin de l'année.

Ali Hassanov note également que le président Ilham Aliyev avait été décoré en 2015 du Prix Sud-Sud des Nations Unies pour l'amélioration du bien-être social de la population du pays, ainsi que pour la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement.