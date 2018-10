Le Ministère des Affaires étrangères retire le nom d’un Polonais de la liste des personnes indésirables

Bakou, 13 octobre, AZERTAC

Le Polonais Kazimir Rakovski s’est adressé par écrit au Ministère des Affaires étrangères azerbaïdjanais pour demander le retrait de son nom de la Liste des personnes indésirables ayant illégalement voyagé dans les territoires occupés de la République d’Azerbaïdjan, rapporte dans un communiqué le Ministère des Affaires étrangères.

K. Rakovski a souligné qu’il respectait la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan, reconnues au niveau international, ainsi que les lois et les règles en vigueur sur l’ensemble du territoire de la République d’Azerbaïdjan. ll a présenté ses excuses pour toutes les difficultés et les conséquences causées par son déplacement et a demandé de retirer son nom de la Liste des personnes indésirables.

Sa demande a été examinée de façon appropriée et une décision sur le retrait de son nom de la liste des personnes indésirables a été prise.