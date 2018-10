Hikmet Hadjiyev: L’Arménie empêche à tout prix l’établissement des contacts entre les communautés arménienne et azerbaïdjanaise du Haut-Karabagh

Bakou, 13 octobre, AZERTAC

L’Arménie empêche à tout prix l’établissement des contacts entre les communautés arménienne et azerbaïdjanaise du Haut-Karabagh, a déclaré Hikmet Hadjiyev, chef adjoint du département des questions de la politique étrangère de l’administration présidentielle de la République d’Azerbaïdjan.

Hikmet Hadjiyev a noté que les dirigeants arméniens faisaient des déclarations et avançaient des prétentions différentes déformant la véritable essence du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan concernant le Haut-Karabagh. Elles sont complètement en dehors de la réalité et absurdes. Surtout, les tentatives des dirigeants arméniens de lier les droits de l’homme au conflit ou leurs opinions qui prétendent que l’Azerbaïdjan ne réclame que le Haut-Karabagh sans la population arménienne sont totalement inacceptables et loin de la réalité. En fait, les territoires de l’Azerbaïdjan ont été occupés par l’Arménie et des actes d’agression militaires ont été commis contre l’Azerbaïdjan. L’Arménie a perpétré de nombreux crimes de guerre, crimes contre l’humanité, qui constituent une violation flagrante du droit international humanitaire.

Il a souligné qu’actuellement le côté arménien niait même le fait de l’existence de la communauté azerbaïdjanaise du Haut-Karabagh et empêchait à tout prix l’établissement des contacts entre les communautés arménienne et azerbaïdjanaise du Haut-Karabagh. Nous voudrions rappeler au côté arménien que dans tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, il est indiqué clairement et sans ambiguïté que l’exercice de tout droit avec la violation des droits des personnes est totalement inadmissible et ce n’est pas une bonne approche.