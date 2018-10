San Francisco adopte une proclamation à l’occasion du Jour de l’indépendance nationale de l’Azerbaïdjan

Bakou, 16 octobre, AZERTAC

Le Conseil des autorités de surveillance de la ville et de la région de San Francisco des États-Unis a adopté une proclamation à l’occasion du Jour de l’indépendance nationale de l’Azerbaïdjan.

Dans la proclamation signée par tous les membres du Conseil des autorités de surveillance et envoyée au consulat général d’Azerbaïdjan à Los Angeles, il est noté que le peuple azerbaïdjanais a créé la première république laïque et démocratique dans le monde musulman et avait enregistré de grandes réalisations, en contribuant à la diffusion et au développement de la démocratie dans la région.

Des félicitations ont été exprimées au nom des habitants de San Francisco et du Conseil de surveillance à l’occasion du Jour de l’indépendance nationale de la République d’Azerbaïdjan.

Il est à noter que San Francisco, l’une des plus grandes villes des Etats-Unis et de la Californie, est le principal centre culturel, éducatif, financier et économique de la Californie du Nord. Elle compte environ 900 mille habitants.