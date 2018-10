Les entrepreneuses azerbaïdjanaises invitées à un forum-exposition à Strasbourg

Bakou, 16 octobre, AZERTAC

Les entrepreneuses azerbaïdjanaises sont invitées à l'International Forum-Exposition «Mains de Femmes» qui se tiendra, les 3-4 novembre 2018, à Strasbourg, en France, rapporte dans un communiqué le Fonds de promotion de l’exportation et des investissements en Azerbaïdjan (AZPROMO). Le forum-exposition a pour but de promouvoir l'entrepreneuriat féminin.

En plus de l’Azerbaïdjan, les organisations féminines, les femmes d’affaires, ainsi que les maîtres d’art décoratif et appliqué des pays, tels que la Russie, la Turquie, l’Italie, la Croatie, l’Egypte, la Tunisie, l’Algérie, l’Espagne etc. sont aussi invitées à cet évènement international.