L’état des tétras du Caucase en Azerbaïdjan a été abordé lors d’un symposium scientifique aux Etats-Unis

Bakou, 17 octobre, AZERTAC

Le docteur en biologie Eltchin Soultanov, scientifique à l’Institut de zoologie de l’Académie nationale des Sciences d’Azerbaïdjan, a participé au 14e Symposium scientifique international intitulé « Les perdrix du Nord », organisé à Logan, aux Etats-Unis.

Organisé à l'Université d'État de l’Utah, ce symposium a rassemblé près de 150 scientifiques et spécialistes provenant de la plupart des États américains et de plusieurs autres pays, a-t-on appris auprès de l’Institut de zoologie. L’organisation du symposium avait pour objectif principal d'étudier la dynamique de l'environnement et de la population de perdrix du Nord.

Eltchin Soultanov a présenté un exposé sur le thème « L’état actuel des tétras du Caucase en Azerbaïdjan » lors du symposium.