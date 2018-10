Le 18 octobre proclamé Journée de l’indépendance de l’Azerbaïdjan à San José

Bakou, 17 octobre, AZERTAC

La ville de San José de l’Etat de la Californie a proclamé le 18 octobre 2018 Journée de l’indépendance de l’Azerbaïdjan.

A cette occasion, une proclamation pertinente a été signée et adoptée par Sam Liccardo, maire de la ville, et les membres du Conseil municipal. Dans la proclamation envoyée au consulat général de l’Azerbaïdjan à Los Angeles, il est noté qu’avec la création de la République d’Azerbaïdjan, héritière de la République démocratique d’Azerbaïdjan, la libération et l’indépendance du pays ont été restaurées dans le pays.

Dans le document, il est souligné qu’après avoir rétabli son indépendance, l’Azerbaïdjan a renforcé sa souveraineté et sa libération et est actuellement l’allié stratégique et le plus grand partenaire commercial des Etats-Unis dans le Caucase du Sud.

Il est également porté à l’attention que l’Azerbaïdjan a été reconnu sur l’arène internationale comme un modèle réussi où les musulmans, les chrétiens et les juifs vivent en paix et en harmonie.

Enfin, le 18 octobre est proclamé Journée de l’indépendance de l’Azerbaïdjan dans la ville de San José et tous les habitants de la ville sont invités à célébrer cette fête.