Le président Ilham Aliyev rencontre une délégation menée par la présidente du Sénat italien VIDEO

Bakou, 18 octobre, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a rencontré le 18 octobre une délégation menée par Maria Elisabetta Alberti Casellati, présidente du Sénat de la République d’Italie.

Le chef de l'Etat a souligné le développement réussi des relations bilatérales entre l'Azerbaïdjan et l'Italie et s'est félicité de la réalisation des visites réciproques de haut niveau et du niveau élevé des liens politiques entre les deux pays. « Pour nous, l'Italie est le premier partenaire dans le domaine économique », a déclaré le chef de l'Etat, marquant que divers projets en Azerbaïdjan étaient mis en œuvre par un certain nombre d’entreprises italiennes, dont l’une avait été inaugurée cette année avec la participation des présidents italien et azerbaïdjanais. Le président Ilham Aliyev a dit que les deux pays coopéraient dans le domaine de l'énergie et que les relations culturelles donnaient des résultats attendus. Le chef de l'Etat a souligné l'importance des relations interparlementaires pour le développement harmonieux de liens, notant que cette coopération s’effectuait avec succès et sur le plan bilatéral et au sein des organisations internationales. Le président Ilham Aliyev a évoqué le rôle de la Déclaration commune sur le partenariat stratégique adoptée par les deux pays pour raffermir les relations. Le chef de l'Etat s'est dit confiant que la visite de la délégation conduite par la présidente du Sénat italien, Maria Elisabetta Alberti Casellati, contribuerait à développer encore davantage les relations de partenariat stratégique.

Maria Elisabetta Alberti Casellati a exprimé sa gratitude pour l’hospitalité et les paroles agréables. « Nous savons que l’Azerbaïdjan est un pays très riche en traditions et en culture. Bien entendu, ma visite est une confirmation des relations amicales entre les deux pays », a-t-elle avancé.

Abordant l'importance des visites de haut niveau dans le développement des relations bilatérales entre les deux pays, la présidente du Sénat italien a dit espérer que son déplacement contribuerait au développement des liens. Elle a déclaré qu'il existait de nombreuses similitudes entre les deux pays et les deux peuples. « La coexistence pacifique de différentes nations en Azerbaïdjan montre que l'Italie et l'Azerbaïdjan peuvent coopérer avec succès aussi dans le domaine concerné », a-t-elle estimé.

Lors de la rencontre, les parties ont procédé à un échange de vues sur les perspectives de la coopération dans les domaines de l'industrie, de l'énergie, de la pétrochimie, de la culture, des infrastructures, de l'agriculture et de l'environnement.