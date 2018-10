L’Azerbaïdjan et l’Italie discutent des perspectives de développement de leurs relations

Bakou, 18 octobre, AZERTAC

Elmar Mammadyarov, ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, a rencontré ce jeudi la délégation menée par Maria Elisabetta Alberti Casellati, présidente du Sénat de la République d’Italie.

Se félicitant de sa première visite en Azerbaïdjan comme présidente du Sénat italien, Maria Elisabetta Alberti Casellati a évoqué qu’elle avait été reçue par le président Ilham Aliyev et des discussions fructueuses avaient été menées lors de cette rencontre.

Ayant hautement apprécié l’état actuel des relations, les parties ont souligné que les visites et les rencontres mutuelles revêtaient une importance particulière pour l’élargissement des liens bilatérales. A cet égard, les parties ont hautement apprécié l’activité des parlements dans le développement des liens amicaux entre l’Azerbaïdjan et l’Italie. Elles ont également exprimé leur satisfaction des résultats de la visite récente de la première vice-présidente azerbaïdjanaise Mehriban Aliyeva en Italie.

Disant que l’Italie était un partenaire stratégique de l’Azerbaïdjan, le chef de la diplomatie azerbaïdjanaise a informé son interlocutrice sur les réformes fondamentales menées pour la diversification de l’économie du pays et a noté qu’il y avait des opportunités attractives pour la présence des sociétés italiennes dans le secteur non pétrolier de l’Azerbaïdjan. Le ministre a indiqué l’importance du Corridor gazier Sud et de ses composants, y compris les projets TAP et TANAP. İl s’est dit sûr que la réalisation de ces projets contribuerait au développement davantage des relations économiques.

Estimant que l’Italie était devenue l’un des plus grands partenaires commerciaux de l’Azerbaïdjan ces dernières années, les parties ont mis l’accent sur l’importance de la mise en œuvre de la prochaine réunion de la Commission sur la coopération économique Azerbaïdjan-Italie.

Les projets mis en œuvre par la Fondation Heydar Aliyev en Italie ont également été loués au cours de la rencontre.

Puis, un échange de vues a eu lieu sur la coopération dans les domaines de la science, de l’éducation et de la culture, ainsi que d’autres questions d’intérêt réciproque.