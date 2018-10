Des consultations politiques tenues entre les ministères des affaires étrangères azerbaïdjanais et turkmène

Bakou, 19 octobre, AZERTAC

Des consultations politiques se sont tenues ce jeudi, à Bakou, entre les ministères des affaires étrangères azerbaïdjanais et turkmène.

Les délégations ont été dirigées par Elmar Mammadyarov, ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, et Rachid Meredov, vice-président du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères du Turkménistan. Les interlocuteurs ont souligné l'importance de la coopération traditionnelle entre les deux pays voisins, marquant que les priorités du développement des relations entre l'Azerbaïdjan et le Turkménistan étaient déterminées par les chefs d'État. À cet égard, Rachid Meredov a évoqué avec gratitude qu’il avait été reçu en audience par le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors de sa visite en Azerbaïdjan.

Elmar Mammadyarov a qualifié de cas estimable l’organisation des consultations, abordant un large éventail de questions liées au vaste programme de relations bilatérales. Dans le cadre des consultations, les parties ont discuté des relations politico-diplomatiques, y compris la poursuite des échanges de visites de plus haut niveau, la coopération internationale et régionale. L'importance historique de la Convention sur le statut juridique de la mer Caspienne, signée lors du sommet d'Aktaou, a été une nouvelle fois mise en valeur. Lors de l’entretien, la dynamique positive observée dans la coopération commerciale et économique entre les deux pays a été évoquée et les parties ont également discuté, afin de la porter à un niveau plus élevé, des perspectives de coordination des travaux que divers organismes gouvernementaux et milieux d’affaires devaient accomplir. Il a été souligné qu'il existait des opportunités de coopération favorables pour développer les relations dans les domaines culturo-humanitaire, logistique et industriel.

Au cours de la réunion, Rachid Meredov a exprimé sa profonde gratitude à la partie azerbaïdjanaise non seulement pour soutenir les initiatives du Turkménistan au sein des organisations internationales, premièrement au sein des organismes faisant partie des Nations Unies, mais aussi pour les rejoindre en tant que co-auteur dans certains cas.

Elmar Mammadyarov a exprimé sa gratitude à la partie turkmène pour son soutien concernant différentes questions au sein des organisations internationales, en premier lieu à l'intégrité territoriale et à la souveraineté de l’Azerbaïdjan dans le contexte du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

Les parties ont également échangé sur le soutien mutuel au sein des organisations internationales, l'élargissement de la base juridico-contractuelle entre les deux pays, ainsi que d'autres questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Le ministère des Affaires étrangères de la République d'Azerbaïdjan et le ministère des Affaires étrangères du Turkménistan ont signé, au niveau des ministres, un programme de coopération pour 2019-2020 sur les résultats des consultations.