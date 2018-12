Ziyad Samadzadé : L’Azerbaïdjan atteindra les Objectifs de développement durable plus rapidement que de nombreux pays

Tbilissi, 15 décembre, AZERTAC

La capitale géorgienne Tbilissi accueille le IIe Forum international sur la solidarité et les financements innovants (TISIFF-2018).

L’Azerbaïdjan est représenté à ce forum par le député du Milli Medjlis Ziyad Samadzadé.

Organisé par le gouvernement, le parlement de la Géorgie et le Secrétariat global du groupe innovant sur le développement économique, le forum a rassemblé des membres des organisations nationales et régionales de l’ONU spécialisées dans le financement, des représentants des agences internationales de développement et de la société civile.

L’amélioration du financement innovant, les taxes mondiales de solidarité et la mise à jour des bases de données décentralisées dans le financement des objectifs de développement durable ont fait l’objet de discussions.

Ayant pris la parole au forum, Z.Samadzadé s’est exprimé sur les sujets abordés. Il a donné des informations sur la participation de l’Azerbaïdjan dans les projets réalisés par l’ONU, les mesures prises dans le pays pour atteindre les Objectif de développement durable, ainsi que les résultats positifs de la politique économique de l’Etat azerbaïdjanais.

Dans son interview aux journalistes, le député a fait savoir que les réformes menées dans le pays, la diversification du secteur non pétrolier, les mesures prises pour l’utilisation efficace du capital humain amélioraient les indicateurs économiques de l’Azerbaïdjan.

«Nous atteindrons les Objectifs de développement durable plus rapidement que de nombreux pays», a-t-il assuré.