Bakou, le 15 décembre 2018.

Monsieur Noursoultan Abichévitch,

A l’occasion de la fête nationale de votre pays, je tiens à adresser, en mon nom personnel et au nom du peuple azerbaïdjanais, mes plus sincères félicitations à vous ainsi qu’à votre peuple.

Au cours des années d’indépendance, le Kazakhstan a obtenu des succès significatifs en matière de renforcement de l’Etat-nation, de développement économique du pays, ainsi que d’amélioration du bien-être du peuple kazakh, en avançant sur la voie de développement complet et stable. Votre pays a un rôle actif et un prestige au sein des organisations internationales et régionales.

Je suis certain que le développement des relations d’amitié et de partenariat stratégique basées sur la confiance et le soutien mutuels entre l’Azerbaïdjan et le Kazakhstan continuera de servir les intérêts de nos deux peuples ayant des racines historiques, des valeurs nationales et morales communes.

Monsieur Noursoultan Abichévitch, je saisis cette bonne occasion pour vous souhaiter une excellente santé et plein succès dans vos fonctions, ainsi que la paix et la prospérité au peuple ami du Kazakhstan.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.

Ilham Aliyev

Président de la République d’Azerbaïdjan