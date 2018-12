Rencontre à l’Assemblée suprême de la République autonome d’Azerbaïdjan

Nakhtchivan, 17 décembre, AZERTAC

Le président de l’Assemblée suprême de la République autonome du Nakhtchivan, Vassif Talybov, a rencontré ce lundi une délégation conduite par Okay Memiş, gouverneur de la province d’Erzurum de la République de Turquie.

Ayant exprimé sa satisfaction de voir les invités turcs au Nakhtchivan, le président de l’Assemblée suprême a souligné que le développement de l’Azerbaïdjan était celui de la Turquie, et le progrès atteint par la Turquie était celui de l’Azerbaïdjan.

Ayant jeté un coup d’œil sur l’histoire des relations entre la République autonome du Nakhtchivan et la province d’Erzurum, V.Talybov a noté que le développement des relations mutuelles étaient bénéfiques pour toutes les deux parties. Le président de l’Assemblée suprême a parlé des relations éducatives entre la république autonome et les provinces proches de la Turquie, a fait savoir que l’Université d’Etat du Nakhtchivan coopérait avec un certain nombres d’universités turques.

Le président de l’Assemblée suprême s’est dit sûr que le déplacement de la délégation de la province d’Erzurum au Nakhtchivan serait fructueuse.

Le gouverneur de la province d’Erzurum Okay Memiş a d’abord remercié pour l’attention accordée à sa délégation et s’est dit impressionné par le développement qu’il y avait vu. Ayant donné des informations sur la province d’Erzurum, le gouverneur a dit qu’il redoublerait ses efforts pour élargir les relations avec la République autonome du Nakhtchivan.