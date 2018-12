Energie : Trente millions de manats débloqués pour la réparation des quatre centrales électriques

Bakou, 17 décembre, AZERTAC

Trente millions de manats ont été alloués à la Société anonyme ouverte «Azerenerji» pour mener les travaux de réparation et de restauration dans les centrales électriques «Chimal», «Djanoub», «Soumgaït» et «Mingatchévir».

A cette fin, le président de la République Ilham Aliyev a signé ce lundi un décret sur la prise des mesures afin d’augmenter la production d'électricité.

Conformément au décret, 30 millions de manats inscrits dans le budget de l’Etat de 2018 de la République d’Azerbaïdjan ont initialement été alloués à la SAO «Azerenerji» afin de mener les travaux de réparation et de restauration dans les centrales électriques «Chimal», «Djénoub», «Soumgaït» et «Mingatchévir» et de les fournir des équipements nécessaires.