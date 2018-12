Le Conseil turc et l’OCE élargissent leurs relations

Istanbul, 18 décembre, AZERTAC

Le Conseil de coopération des Etats turcophones (Conseil turc) et la Chambre de commerce de l’Organisation de la coopération économique (OCE) ont signé un mémorandum d’accord en marge de la 25e réunion Comité exécutif de la Chambre de commerce et d'industrie de l’OCE tenue à Tachkent.

L’objectif de ce document, signé par le secrétaire général du Conseil truc Baghdat Amreev et le président de la Chambre de commerce et d’industrie de l’OCE Azerakhch Khafizi, est d’élargir la coopération et de déterminer les domaines d’intérêt commun entre les deux instituons.