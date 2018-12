Le président Ilham Aliyev reçoit une délégation de la province russe d’Astrakhan VIDEO

Bakou, 19 décembre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu, mercredi 19 décembre, une délégation menée par Sergueï Morozov, gouverneur par intérim de la province d’Astrakhan de la Fédération de Russie.

Le président de la République s’est félicité que Sergueï Morozov ait réalisé, peu après sa nouvelle nomination, une visite en Azerbaïdjan et l'a qualifié de manifestation d’une coopération réussie. Notant l'existence des liens historiques entre l'Azerbaïdjan et Astrakhan, le président Ilham Aliyev a souligné que la coopération s’amplifiait et des projets conjoints étaient actuellement effectués et tout cela servait à renforcer encore davantage les relations amicales existantes entre l'Azerbaïdjan et la Russie. Evoquant que le Centre d’affaires d’Azerbaïdjan fonctionnait à Astrakhan et que la construction de celui d’Astrakhan à Bakou avait été lancée, le chef de l’Etat s’est dit satisfait du bon niveau de la coopération dans les domaines de l’éducation et de la culture et a évoqué l’existence des grandes perspectives pour élargir les liens dans le secteur du tourisme. Le président Ilham Aliyev a, une fois de plus, déclaré que la coopération entre la République d’Azerbaïdjan et la province d'Astrakhan de la Fédération de Russie contribuait à développer les relations bilatérales azerbaïdjano-russes, mettant en valeur l'importance des visites réciproques des chefs d'État et des contacts au niveau international dans le développement des liens bilatéraux.

Ayant exprimé sa gratitude pour les paroles agréables et l’accueil, le gouverneur par intérim de la province d'Astrakhan, Sergueï Morozov, a noté que le président russe Vladimir Poutine avait donné des instructions en matière d’amplification de la coopération avec les États riverains de la mer Caspienne, se félicitant d’avoir effectué sa première visite en Azerbaïdjan. Il a remercié pour la grande hospitalité réservée à la délégation d’Astrakhan et a déclaré qu’ils étaient profondément impressionnés par les processus de développement à Bakou. M. Morozov a dit que la coopération entre la province d'Astrakhan et l'Azerbaïdjan se développait avec succès dans divers domaines, marquant que cela contribuait au développement des relations bilatérales russo-azerbaïdjanaises.

Ensuite, Sergueï Morozov a remis l’Ordre « Pour les services rendus à la province d’Astrakhan » au président Ilham Aliyev pour sa contribution exceptionnelle au développement de la coopération fructueuse et au renforcement des relations amicales entre la province d'Astrakhan et la République d'Azerbaïdjan.