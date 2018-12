Le Forum de haut niveau sur le capital humain en Azerbaïdjan a débuté à Bakou

Bakou, 19 décembre, AZERTAC

Le Forum de haut niveau sur le capital humain a entamé son travail à Bakou le 19 décembre.

Ce forum a pour but d’aider le gouvernement azerbaïdjanais à accélérer son investissement dans le capital humain.

Organisé par le gouvernement azerbaïdjanais et la Banque mondiale, le forum de trois jours comprendra une série d'exposés et des discussions sur le rôle du capital humain dans le renforcement de la croissance économique et de la compétitivité de notre pays et de discussions.

Le manager de la Banque mondiale pour l'Azerbaïdjan, Naveed Hassan, ayant ouvert le forum, a déclaré que cet événement revêtait une grande importance en termes d'échange d'expériences.

Le ministre du Travail et de la Protection sociale, Sahil Babaïev, a fourni des informations sur les réformes sociales menées en Azerbaïdjan et les résultats obtenus. Le ministre a déclaré que le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et la première vice-présidente Mehriban Aliyeva attachaient une importance particulière au capital humain, mettant en valeurs les efforts déployés par eux en matière d’accroissement de l’emploi et de renforcement de la protection sociale.

Le manager de Banque mondiale pour la protection sociale et les emplois, a présenté un exposé sur le développement et le progrès du secteur social. Notant que le nombre d’emplois diminue avec l’accroissement de la population dans le monde, Cem Mete a estimé que les gouvernements devaient accorder plus d'attention aux secteurs industriels et augmenter le nombre de métiers hautement qualifiés.

Le forum se poursuit avec des panels.