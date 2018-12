L’Agence nationale du tourisme et la province d’Astrakhan signent un accord

Bakou, 19 décembre, AZERTAC

L’Agence nationale du tourisme et la province d’Astrakhan de la Fédération de Russie ont signé un document sur la coopération le 19 décembre.

La signature du document a été réalisée lors de la rencontre entre Fouad Naghiyev, président de l’Agence nationale du tourisme, et Sergueï Morozov, gouverneur par intérim de la province d’Astrakhan de la Fédération de Russie.

Les parties sont arrivées à un accord sur le développement des relations à long terme et constructives dans le domaine du tourisme.

La restauration des vols entre Astrakhan et Bakou pour promouvoir mutuellement les produits touristiques de la province d’Astrakhan et augmenter encore plus l’échange de touristes, ainsi que promouvoir la réalisation du projet touristique sur la ligne de croisière en mer Caspienne ont fait l’objet de discussions.

Les parties sont parvenues à un accord sur la participation mutuelle aux programmes et aux projets touristiques, ainsi que le développement de la coopération entre les tour-opérateurs.