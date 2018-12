Communiqué de la Présidence de la République

Le Président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a téléphoné le 24 décembre au Président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev.

Vladimir Poutine a présenté ses félicitations au Président Ilham Aliyev pour son anniversaire, lui a souhaité santé et plein succès dans l’exercice de sa haute mission.

A son tour, le Président Ilham Aliyev l’a remercié pour son attention et ses félicitations.

Lors de la conversation téléphonique, il a été noté que l’année 2018 avait été une année très productive dans l'histoire des relations amicales entre l'Azerbaïdjan et la Russie, que les visites réciproques de chefs d'État et les nombreux contacts en marge des événements internationaux avaient porté les relations entre les deux pays à un niveau plus élevé. Les présidents se sont dits convaincus que la dynamique positive des relations bilatérales se poursuivrait encore en 2019 et que les liens de partenariat stratégique azerbaïdjanais-russe continuerait à se développer.