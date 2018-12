Le président de la République reçoit le vice-Premier ministre serbe VIDEO

Bakou, 24 décembre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu, lundi 24 décembre, Rasim Ljajic, vice-Premier ministre et ministre du Commerce, du Tourisme et des Télécommunications de la République de Serbie.

Le vice-Premier ministre et ministre du Commerce, du Tourisme et des Télécommunications a d’abord félicité le président Ilham Aliyev pour son anniversaire et lui a souhaité une excellente santé et plein succès dans sa haute mission. Rasim Ljajic a également transmis les salutations du président serbe Aleksandar Vucic au chef de l’Etat azerbaïdjanais, ajoutant que la partie serbe attendait avec impatience le déplacement du président Ilham Aliyev à Belgrade. Il a souligné que la cinquième réunion de la Commission intergouvernementale sur la coopération commerciale et économique entre l'Azerbaïdjan et la Serbie s'était déroulée avec succès à Belgrade, marquant les orientations pour l’élargissement de la coopération avaient été déterminées en marge de ladite réunion.

Le chef de l'Etat a déclaré que la visite du vice-Premier ministre et ministre du Commerce, du Tourisme et des Télécommunications, Rasim Ljajic, constituait une bonne occasion pour discuter des questions relatives aux perspectives des relations entre les deux pays. Evoquant ses entretiens avec le président serbe en marge des événements internationaux de l’année en cours, le président Ilham Aliyev a déclaré que les visites réciproques de différents niveaux étaient importantes pour le développement des relations.

Au cours de l’entretien, il a été noté que les relations bilatérales s'étaient développées avec succès au niveau du partenariat stratégique et que des efforts efficaces étaient déployés pour porter la coopération économique au même niveau que les relations politiques.

Le président Ilham Aliyev a exprimé sa gratitude pour les salutations de son homologue serbe Aleksandar Vucic et demandé de lui transmettre les siennes.