Le président Ilham Aliyev visite la Ville blanche pour prendre connaissance des travaux effectués et à réaliser VIDEO

Bakou, 24 décembre, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva visité le quartier Bakou-ville blanche, où ils ont participé à l’inauguration des sous-stations électriques d’une puissance de 110 kV « Ag Cheher-2 » (Ville blanche-2) et « Bakikhanov », de la rue « Birindji fevvareler » (Premières fontaines), ainsi qu’à la cérémonie de pose de la première pierre du pont piéton de Ville blanche et de la Place Zaman, ont pris connaissance du Parc de la Place des fontaines.

D’abord, le président de la République a inauguré les sous-stations électriques « Ag Cheher-2 » et « Bakikhanov ».

Le président par intérim de la Société anonyme ouverte « Azerisiq », Vugar Ahmadov, a informé le président de la République des particularités des sous-stations avant de les mettre en marche.

Puis, le président Ilham Aliyev a participé à l’inauguration de la rue Birindji fevvareler.

Le président du Conseil d’administration de l’Agence nationale des routes, Saleh Mammadov, a informé le chef de l’Etat des travaux effectués dans le cadre de la construction de la rue.

Le ruban rouge symbolisant l’inauguration de la rue a été coupé par le président de la République.

Ensuite, le président Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva ont visité le Parc de la Place des fontaines.

Le directeur exécutif du projet « Bakou-ville blanche », Rouslan Sadykhov, a donné des informations détaillées sur les travaux réalisés dans le cadre du Parc de la Place des fontaines, ainsi que sur les projets en cours de réalisation et prévus dans la Ville blanche.

Après, le président Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva ont posé la première pierre du pont piéton de Ville blanche et de la Place Zaman.

La cérémonie de pose de la première pierre a été suivie de la prise d’une photo souvenir.

Enfin, le président Ilham Aliyev a donné ses instructions et ses recommandations pertinentes.