Communiqué de la Présidence de la République

Le Président de la République de Turquie Recep Tayyip Erdogan a téléphoné, le 24 décembre, au président de la République d’Azerbaïdjan Ilham Aliyev.

Recep Tayyib Erdogan a félicité le président Ilham Aliyev à l’occasion de son anniversaire, lui a souhaité de nouveaux succès dans ses fonctions présidentielles pour le bien-être et le progrès du peuple azerbaïdjanais, ainsi qu’une excellente santé.

Le président Ilham Aliyev a remercié pour l’attention et les félicitations.

Les chefs d’Etat ont souligné que l’année 2018 avaient été une année importante en termes du renforcement davantage des relations d’amitié et de fraternité, ont indiqué l’importance des visites et des rencontres mutuelles dans ce sens et se sont dits convaincus que les relations des deux pays s’élargiraient encore plus dans les années à venir.