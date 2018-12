Message de condoléances adressé à M. Joko Widodo, Président de la République d’Indonésie

Son Excellence Monsieur Joko Widodo

Président de la République d’Indonésie

Bakou, le 25 décembre 2018.

Monsieur le Président,

Je suis profondément attristé par les nombreuses pertes en vies humaines et les dégâts matériels considérables suite au violent tsunami qui a touché votre pays.

En ce moment douloureux, j’adresse, en mon nom personnel et au nom du peuple azerbaïdjanais, mes profondes condoléances à vous-même, aux familles et aux proches des victimes, ainsi qu’à l’ensemble du peuple indonésien, de même que mes vœux de prompt rétablissement aux blessés et aux sinistrés.

Qu’ils reposent en paix !

Ilham Aliyev

Président de la République d’Azerbaïdjan