Le parlement colombien exige le retrait sans réserve des troupes arméniennes des territoires occupés de l’Azerbaïdjan

Washington, 25 décembre, AZERTAC

La seconde commission du Congrès colombien sur les affaires étrangères, la sécurité et la défense nationale a adopté une résolution soutenant la position équitable de l’Azerbaïdjan concernant le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan sur le Haut-Karabagh. La résolution a officiellement été remise à Hamid Zeynalov, chargé d’affaires de l’ambassade d’Azerbaïdjan à Bogota.

La nécessité des relations bilatérales entre la Colombie et l’Azerbaïdjan est indiquée dans la résolution. Le côté colombien exprime sa préoccupation de l’occupation du Haut-Karabagh et des sept régions adjacentes de l’Azerbaïdjan et du nettoyage ethnique face à la population azerbaïdjanaise suite à l’agression de l’Arménie contre l’Azerbaïdjan. La politique d’agression de l’Arménie est condamnée et la communauté internationale est appelée à évaluer ces évènements comme un crime contre l’humanité.

Aussi, la Colombie exprime son profond regret face à la poursuite de l’occupation des territoires de l’Azerbaïdjan et du non résolution du conflit du Haut-Karabagh. La Colombie appelle à un règlement pacifique du conflit, basé sur les principes d’intégrité territoriale et d’inviolabilité des frontières internationalement reconnues des Etats, les documents juridiques internationaux adoptés, y compris les quatre résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU.

Dans le même temps, le retrait sans réserve des forces armées arméniennes des territoires occupés de l’Azerbaïdjan et la création des conditions favorables au retour immédiat des réfugiés et des déplacés internes azerbaïdjanais dans leur terre natale sont exigés dans la résolution.

Enfin, la seconde commission du Congrès colombien sur les affaires étrangères, la sécurité et la défense nationale exprime son soutien à tous les efforts déployés par le gouvernement et le peuple azerbaïdjanais pour la protection du pays et en saisissant cette occasion, elle souligne en particulier l’activité de l’ambassade d’Azerbaïdjan en Colombie.