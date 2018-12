Vœux du président Ilham Aliyev aux Azerbaïdjanais

Bakou, le 25 décembre 2018.

Mes chers compatriotes,

Mes chers concitoyens,

Je vous salue cordialement à l’occasion de la Journée de solidarité des Azerbaïdjanais du monde, le 31 décembre, que nous célébrons largement chaque année comme symbole de notre unité nationale, et je vous présente mes vœux de bonheur et de paix.

Notre État indépendant qui sauvegarde l’idéologie pro-azerbaïdjanaise du leader national Heydar Aliyev attache une importance particulière au renforcement de la solidarité nationale et effectue des actions consécutives pour raffermir encore plus l’unité culturelle et morale des Azerbaïdjanais du monde. Nous soutenons toujours les initiatives efficaces visant à approfondir les relations de nos compatriotes résidant à l’étranger avec l’Azerbaïdjan, Mère patrie, et à assurer leur participation active dans la résolution des problèmes nationaux.

2018 restera dans les mémoires par la célébration du centenaire de la République démocratique d'Azerbaïdjan, qui occupe une place glorieuse dans l'histoire de notre peuple. La célébration d'un jubilé si remarquable renforce encore plus les sentiments de liberté et d'indépendance, ainsi que celui de fierté de la riche histoire du pays dans l’intérieur de nos compatriotes. Aujourd’hui, on peut dire avec certitude que les rêves de voir l’Azerbaïdjan en tant qu’Etat indépendant et puissant des fondateurs de la République démocratique d’Azerbaïdjan et de leurs successeurs, contraints de vivre l’immigration 100 ans avant, sont déjà devenus une douce réalité.

Malgré les processus géopolitiques complexes, les guerres et les conflits armés, les problèmes de réfugiés et de déplacés internes et les difficultés économiques globales dans le monde entier, la République d'Azerbaïdjan avance avec confiance dans la direction des grands objectifs qu'elle s'est fixés. Le fait que les réalisations socio-économique de notre pays étaient hautement appréciées par les organisations internationales compétentes le confirme une fois de plus. Dans le rapport Doing Business 2019 de la Banque mondiale, l'Azerbaïdjan se positionne à la 25e place parmi 190 pays, a figuré parmi 10 pays les plus réformistes, gagnant 32 places par rapport à l'année précédente. Des projets transnationaux à grande échelle ont été mis en œuvre avec succès à l'initiative et avec la participation de notre pays. En 2018, l’achèvement de tous les travaux sur le projet de transport international Nord-Sud dans le territoire azerbaïdjanais, avec le lancement du Corridor gazier Sud, qui joue un rôle important dans l'enrichissement de la carte énergétique eurasienne, et de TANAP, partie intégrante du premier, ainsi que l'ouverture de l'autoroute Alat-Astara, revêt une importance particulière en vue d’accroître le potentiel économique de notre État, d’en faire un centre de transit et de logistique dans la région et de renforcer sa position géoéconomique.

À mesure que notre pays se développe, ses possibilités de régler les problèmes plus globaux s’accroissent. Nous avons une tâche vitale comme la libération de nos terres occupées suite à l'agression militaire de l'Arménie. L'Azerbaïdjan poursuit une politique cohérente et résolue visant à restaurer son intégrité territoriale. Nos compatriotes devraient, à leur tour, faire preuve d’activité dans l’orientation de l’attention des milieux dirigeants des pays où ils résident et des organisations internationales influentes sur le règlement équitable du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan concernant le Haut-Karabagh, ainsi que dans la promotion des vérités historiques azerbaïdjanaises auprès d’une communauté encore plus large. Pour renforcer le développement de l'Azerbaïdjan et sa position dans la communauté mondiale, tous nos compatriotes doivent s’unir étroitement autour des objectifs nationaux, les activités des organisations de la diaspora doivent être plus flexibles. Je suis convaincu que tous les Azerbaïdjanais n’épargneront pas, quels que soient leurs pays de résidence, leurs efforts et capacités pour s’acquitter des tâches qui leur incombent même dans les années à venir.

Je vous félicite de tout cœur à l’occasion la Journée de solidarité des Azerbaïdjanais du monde et je présente à chacune et chacun d’entre vous mes vœux de bonheur, de prospérité et de succès dans vos entreprises !

Joyeuses fêtes !

Ilham Aliyev

Président de la République d’Azerbaïdjan