Les perspectives de la coopération azerbaïdjano-biélorusse au cœur des discussions

Minsk, 27 décembre, AZERTAC

L’ambassadeur d’Azerbaïdjan en Biélorussie, Latif Gandilov, s’est entretenu avec Vladimir Makeï, ministre des Affaires étrangères de ce pays.

Lors de l’entretien, les discussions ont porté sur le bilan de 2018, les résultats des relations azerbaïdjano-biélorusses dans différents domaines, y compris l’économie et les opportunités de future coopération. Il a été noté que la visite officielle du président azerbaïdjanais en Biélorussie en 2018 revêtait une grande importance en termes d’élargissement des liens entre les deux pays.

Cette visite a été marquée par la signature des documents importants qui serviront à développer encore plus les relations entre les deux pays.

L’activité conjointe de l’ambassade d’Azerbaïdjan avec le Ministère biélorusse des Affaires étrangères et les évènements tenus en 2018 ont été hautement appréciés. Vladimir Makeï a noté que les relations entre l'Azerbaïdjan et la Biélorussie, deux partenaires stratégiques, s’étaient hissées à un niveau plus élevé.