Les événements qui ont marqué l’année 2018

L'année 2018 a été riche en événements remarquables pour l'Azerbaïdjan. La suivante présidentielle s’est déroulée dans le pays, l’accord longuement attendu sur le statut de la mer Caspienne a été conclu, d’autres événements remarquables ont eu lieu dans la vie politique, économique, sociale et sportive de l’Azerbaïdjan. L’AZERTAC présente le résumé des événements marquant cette année.

-La suivante présidentielle en Azerbaïdjan

Les suivantes élections présidentielles ont eu lieu en Azerbaïdjan le 11 avril. Ilham Aliyev a largement remporté la présidentielle avec 86,02 % et a été élu président de la République d’Azerbaïdjan pour les sept prochaines années.

La signature de la Convention sur le statut de la mer Caspienne

Le Vème sommet des chefs d’Etat des pays riverains de la mer Caspienne a eu lieu le 12 août à Aktaou, au Kazakhstan. En marge du sommet, les présidents de l’Azerbaïdjan Ilham Aliyev, du Kazakhstan Noursoultan Nazarbaïev, de la Russie Vladimir Poutine, de l’Iran Hassan Rohani et du Turkménistan Gourbangouli Berdimoukhamedov ont signé une convention sur le statut juridique de la mer Caspienne.

La mise en orbite d’«Azerspace-2», troisième satellite de l’Azerbaïdjan

Le 26 septembre, le satellite « Azerspace-2 » a été lancée en orbite depuis le centre spatial de Kourou, en Guyane française.

Fabriqué par la société américaine Space Systems/Loral (SSL), le satellite « Azerspace-2 » a été mise en orbite à bord du lanceur lourd européen Ariane 5. Il couvrira les pays de l’Europe, de l’Asie centrale et du Sud-Ouest et de l’Afrique tropicale.

Le coût de fabrication du satellite « Azerspace-2 » est estimé à 190 millions de dollars.

La mise en service du gazoduc transanatolien (TANAP)

La cérémonie d’inauguration solennelle du projet de TANAP a eu lieu dans la ville d’Eskisehir, en Turquie le 12 juin.

En 2019, 2 milliards de m3 de gaz seront acheminés via TANAP vers la Turquie. Ce volume sera 4 milliards m3 en 2020 et 6 milliards de m3 en 2021. Dans la première moitié de l’année prochaine, le gazoduc sera prêt pour être connecté à celui transadriatique (TAP).

Le coût total du projet est estimé à 8 milliards de dollars. Jusqu’à présent, 5,7 milliards de dollars ont été dépensés pour TANAP.

Cérémonie d’inauguration officielle du Corridor gazier Sud

La cérémonie d’inauguration officielle du Corridor gazier Sud s’est tenue le 29 mai au terminal de Sangatchal et le gaz naturel azerbaïdjanais a été injecté dans le système de Corridor gazier Sud.

Considérée comme la plus grande chaîne de gazoducs en construction dans le monde entier, le Corridor gazier Sud, long d'environ 3500 km, se compose du gazoduc du Caucase du Sud, du gazoduc transanatolien (TANAP) et de celui Transadriatique (TAP) qui devront acheminer le gaz extrait du gisement de Chahdeniz-2 de l’Azerbaïdjan vers la Turquie et puis vers l’Europe. A l’étape initiale, 6 milliards de m3 de gaz azerbaïdjanais seraient acheminés vers la Turquie et 10 milliards de m3 vers l’Europe.

Inauguration du Port de commerce maritime international de Bakou

Le Port de commerce maritime international de Bakou, situé dans le bourg d’Alat de l’arrondissement de Garadagh de Bakou, a été inauguré le 14 mai.

L’Azerbaïdjan a été déclaré le pays le plus réformateur au monde

L’Azerbaïdjan est devenu le pays le plus réformateur au monde, selon le rapport Doing Business 2019 de la Banque Mondiale.

Selon le rapport, l'Azerbaïdjan passe de la 57ème place à la 25ème parmi 190 pays mondiaux. Il a pris la tête du classement des pays de la Communauté des pays indépendants.

Inauguration de l’usine de polypropylène de «SOCAR Polymère»

L’usine de polypropylène construite dans le cadre du projet « SOCAR Polymère » sur le site du Parc industriel chimique de Soumgaït a été inaugurée, le 18 juillet, en présence du président Ilham Aliyev et du chef de l’Etat italien Sergio Mattarella.

L’activité des usines «SOCAR Polymère» qui sont la première entreprise créée dans le cadre du partenariat du secteur public-privé dans l’industrie pétrochimique de l’Azerbaïdjan, permettra d’augmenter de 19 % les revenus d'exportation du secteur non pétrolier de l'Azerbaïdjan.

Ouverture de la raffinerie de pétrole Star à Izmir

La cérémonie d’inauguration de la raffinerie de pétrole Star s’est tenue le 19 octobre à Izmir, en présence des présidents azerbaïdjanais et turc.

La SOCAR a investi 6,3 milliards de dollars dans la construction de cette raffinerie.

La mise en service du Quartier industriel de Massally

La cérémonie d’ouverture du Quartier industriel de Massally , ayant une superficie de 10 hectares, a eu lieu le 18 septembre.

Bakou a accueilli le 6e Forum humanitaire international de Bakou

Le 6e Forum humanitaire international de Bakou s’est tenue les 25-26 octobre dans la capitale azerbaïdjanaise.

Le Forum ayant pour thème « Formons un nouveau monde et un nouveau être humain : créativité et développement humain » a rassemblé 581 délégués de 86 pays et de 24 organisations internationales.

Libération d’un territoire d’environ 11 mille hectares et du village de Gunnut de Charour au Nakhtchivan

Le village de Gunnut de la région de Charour et des hauteurs stratégiques importants dans les environs occupés par les forces armées arméniennes en 1992, ainsi qu’un territoire d’environ 11 mille hectares ont été libérés 26 ans après par l’armée de la République autonome du Nakhtchivan. Les monts de Khounout, de Qizilgaya, la colline d’Aghboulag, ainsi que Mehridagh ont été libérés, le village d’Arpa de la province de Déréléyez a été placé sous contrôle. La libération de la colline de Qizilgaya permet de garder sous contrôle l’autoroute Irévan- Yeghegnadzor-Gorous-Latchine-Khankendi.

Des défilés militaires à Bakou

A l’occasion du centenaire de la création des Forces armées de la République d’Azerbaïdjan, un défilé militaire solennel a eu lieu le 26 juin sur la place Azadlyg (Liberté). Plus de 240 matériels militaires, des navires, plus de 70 avions de chasse et hélicoptères, des systèmes de missiles et d’artillerie ultramodernes, des systèmes de défense aérienne et des drones ont été présentés lors du défilé.

Un autre défilé s’est déroulé le 15 septembre sur la place Azadlyg à l’occasion du centenaire de la libération de Bakou de l’occupation des bolchéviques-dachnaks. Les présidents azerbaïdjanais et turc ont assisté au défilé.

Le 82e congrès de la Fédération internationale de gymnastique à Bakou

Le 82e congrès de la Fédération internationale de gymnastique s’est tenu à Bakou les 2-3 décembre. Lors de ce congrès qui a rassemblé environ 300 représentants en provenance de 115 pays, le parkour a été adopté comme un type de gymnastique.

Les championnats du monde de BMX et de judo se sont déroulés à Bakou

Du 5 au 9 juin, à Bakou, capitale de l’Azerbaïdjan, se sont déroulés les championnats du monde de BMX. Plus de 1500 sportifs de 43 pays ont disputé les championnats.

En plus, Bakou a accueilli les championnats du monde de judo du 20 au 27 septembre. L’équipe d’Azerbaïdjan a remporté deux médailles à ces championnats.

Le yalli a été inscrit sur la Liste du patrimoine immatériel nécessitant une sauvegarde urgente et «L’héritage de Dédé Gorgoud» sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO

Avec les décisions prises lors de la 13e session du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, le yalli (kochari, tenzere), danses collectives traditionnelles du Nakhtchivan, a été inscrit sur la Liste du patrimoine immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, tandis que «L’héritage de Dédé Gorgoud (Dede Qorqud) : la culture, les légendes et la musique liées à cette épopée», présenté conjointement par l’Azerbaïdjan, la Turquie et le Kazakhstan, a été inclus comme un exemple culturel multinational sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO.

Le premier festival de poésie, d’art et de spiritualité Nassimi en Azerbaïdjan

Le festival de poésie, d’art et de spiritualité Nassimi a eu lieu pour la première fois en Azerbaïdjan. Le festival dédié à la mémoire d’Imadeddine Nassimi, l’un des poètes et des penseurs de génie de l’Orient, et ayant pour but de sauvegarder la poésie et l’art, a été organisé par la Fondation Heydar Aliyev, en collaboration avec le Ministère de la Culture.

Ouverture des offices de tourisme officiels de l’Azerbaïdjan dans six pays étrangers

L’Azerbaïdjan a ouvert ses offices de tourisme officiels dans six pays dont l’Allemagne, les EAU, l’Arabie saoudite, la Chine, l’Inde et la Russie.