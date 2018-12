Le niveau de la coopération efficace entre les ministères de l’intérieur azerbaïdjanais et turc suscite la satisfaction

Bakou, 28 décembre, AZERTAC

Une délégation conduite par Suleyman Soylu, ministre turc de l’Intérieur, est en visite en Azerbaïdjan à l’invitation du colonel-général Ramil Oussoubov, ministre azerbaïdjanais de l’intérieur.

Tout d’abord, les membres de la délégation turque ont visité ce vendredi l’Allée d’Honneur où ils ont rendu hommage à la mémoire d’Heydar Aliyev, leader national du peuple azerbaïdjanais, déposant une gerbe de fleurs devant sa tombe.

La mémoire de l’académicienne Zarifa Aliyeva, éminente spécialiste en ophtalmologie, a également été honorée et des fleurs ont été déposées sur sa tombe.

Ensuite, ils ont visité la flamme éternelle et le mémorial en hommage aux soldats turcs à l'Allée des Martyrs.

La délégation turque a été reçue par le colonel-général Ramil Oussoubov.

Lors de la rencontre, le ministre azerbaïdjanais a marqué que les relations avec la Turquie s’étaient rapidement développées après la restauration de l’indépendance de l’Azerbaïdjan.

Ramil Oussoubov a donné des informations sur les tâches fonctionnelles et les axes de l’activité du Ministère azerbaïdjanais de l’Intérieur, les réformes effectuées ainsi que la restauration de la paix après le retour au pouvoir de leader national Heydar Aliyev.

Il a dit que l’Azerbaïdjan attachait une importance particulière aussi au renforcement et au développement de la sécurité.

R. Oussoubov s’est dit convaincu que la première visite de Suleyman Soylu en tant que ministre de l’Intérieur en Azerbaïdjan aurait un impact positif sur le développement et l’approfondissement des liens des deux pays.

A son tour, le ministre turc a exprimé son plaisir de son déplacement à Bakou, de la même position et des efforts des deux pays frères concernant les problèmes globaux contre la paix et la stabilité dans la région, ainsi que toutes les formes de criminalité organisée, le développement rapide de l’Azerbaïdjan et de la stabilité établie dans le pays.

Il a hautement apprécié la coopération fructueuse entre les organismes compétents des deux pays, soulignant qu’ils ne ménageraient aucun effort pour développer les liens. Suleyman Soylu a indiqué que ce genre de coopération et d’échange d’expérience servaient les intérêts des deux peuples et des deux pays.

Erkan Ozoral, ambassadeur de Turquie en Azerbaïdjan, a lui aussi été présent à cette rencontre.