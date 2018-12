Le président Ilham Aliyev reçoit les lettres de créance du nouvel ambassadeur saoudien VIDEO

Bakou, 29 décembre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu le 29 décembre les lettres de créance de Hamad bin Abdullah bin Saoud bin Khudair, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d’Arabie saoudite.

L’ambassadeur Hamad bin Abdullah bin Saoud bin Khudair a passé en revue la garde d’honneur avant d’avoir remis ses lettres de créance au président Ilham Aliyev.

Puis, le chef de l’Etat s’est entretenu avec le diplomate.

Evoquant le développement réussi des relations bilatérales entre l’Azerbaïdjan et l’Arabie saoudite, le chef de l’Etat a noté que la coopération était à un niveau élevé et des relations politiques fortes avaient été établies entre les deux pays. Le président de la République a noté que le fait que les deux pays se soutenaient au sein des organisations internationales en était une parfaite illustration. Le président Ilham Aliyev a hautement apprécié le soutien durable que l’Arabie saoudite apporte à la position juste et équitable de l’Azerbaïdjan quant au conflit du Haut-Karabagh qui oppose l’Arménie à l’Azerbaïdjan.

Le chef de l’Etat a porté à l’attention que les deux pays manifestaient un intérêt réciproque pour élargir davantage la coopération en matière d’économie, de commerce et d’investissement et a dit qu’ils œuvraient ensemble en ce sens. Le président de la République a qualifié de bon exemple des relations des deux pays la croissance du nombre de touristes saoudiens en Azerbaïdjan. Le chef de l’Etat a dit espérer qu’Hamad bin Abdullah bin Saoud bin Khudair contribuerait, en tant qu’ambassadeur, à développer encore plus les relations de fraternité des deux pays.

Ayant exprimé ses remerciements pour les paroles agréables, le nouvel ambassadeur Hamad bin Abdullah bin Saoud bin Khudair a d'abord transmis les salutations de Son Altesse Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, roi d'Arabie saoudite et Serviteur des deux Lieux Saints, au chef de l'Etat azerbaïdjanais. Il a fait savoir que le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud attachait une importance particulière au développement des liens avec l’Azerbaïdjan.

L’ambassadeur Hamad bin Abdullah bin Saoud bin Khudair a dit que les relations entre l’Arabie saoudite et l’Azerbaïdjan étaient à haut niveau et qu’il y avait de bonnes opportunités pour amplifier la coopération dans les domaines commercio-économique, agricole et de l’investissement. Le diplomate a assuré qu’il ne ménagerait aucun effort pour renforcer davantage les relations bilatérales.

Le chef de l’Etat a remercié pour les salutations du roi saoudien Salman Ben Abdelaziz Al Saoud et a demandé de lui transmettre les siennes.