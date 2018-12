Le nouvel ambassadeur du Brésil en Azerbaïdjan remet ses lettres de créance au président Ilham Aliyev VIDEO

Bakou, 29 décembre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu, samedi 29 décembre, les lettres de créance du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérative du Brésil en Azerbaïdjan, Manuel Adalberto Carlos Montenegro Lopes da Cruz.

Après avoir passé en revue le détachement d’honneur, l’ambassadeur Manuel Adalberto Carlos Montenegro Lopes da Cruz a remis ses lettres de créance au président Ilham Aliyev.

Ensuite, le président azerbaïdjanais s’est entretenu avec l’ambassadeur.

Notant que l'Azerbaïdjan attachait une grande importance aux relations avec le Brésil, le président de la République a déclaré qu'il existait de bonnes possibilités pour développer les relations bilatérales dans divers domaines. Le président Ilham Aliyev a évoqué que les relations politiques se développaient de manière équilibrée sur la base de la compréhension mutuelle, a souligné la nécessité de renforcer la coopération commerciale et économique bilatérale et de développer la coopération dans le secteur agricole. Abordant la coopération dans le domaine de l'aviation entre les deux pays, le chef de l'Etat a déclaré qu'il existait aussi un grand potentiel pour développer les relations dans les domaines de la culture et du tourisme.

Le président Ilham Aliyev a souhaité à Manuel Adalberto Carlos Montenegro Lopes da Cruz plein succès durant son mandat en Azerbaïdjan.

L’ambassadeur a transmis les salutations du chef de l’Etat brésilien au président Ilham Aliyev et s’est dit très satisfait de reprendre ses fonctions en Azerbaïdjan.

Notant que des consultations politiques s'étaient tenues entre les deux pays, l'ambassadeur a souligné la nécessité d'intensifier les efforts pour utiliser le potentiel existant des deux pays dans les domaines économique, commercial et autres. Il a dit espérer que la prochaine réunion prévue du groupe de travail bilatéral sur les questions économiques contribuerait au développement de la coopération en ce sens.

Manuel Adalberto Carlos Montenegro Lopes da Cruz a dit qu’il n’épargnerait pas ses efforts pour le développement de l’amitié et la coopération entre les deux pays.

Le président Ilham Aliyev a remercié pour les salutations de son homologue brésilien et demandé de lui transmettre les siennes.