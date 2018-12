Une fête organisée dans une unité militaire du Service de sécurité nationale à l'occasion de la Journée de solidarité des Azerbaïdjanais et du Nouvel an

Bakou, 31 décembre, AZERTAC

Une cérémonie de fête a été organisée le 31 décembre à une unité militaire du Service de sécurité nationale à l'occasion de la Journée de solidarité des Azerbaïdjanais du monde et du Nouvel an.

La cérémonie a été marquée par la présence de Mehriban Aliyeva, première vice-présidente de la République d'Azerbaïdjan.

Le colonel-général Medet Gouliyev, chef du Service de sécurité nationale, a transmis au personnel militaire les félicitations d'Ilham Aliyev, président de la République et Commandant suprême des armées, à l'occasion pour la Journée de solidarité des Azerbaïdjanais du monde et le Nouvel an, a souhaité des succès aux officiers et soldats azerbaïdjanais dans leurs services honorables comme la défense de la patrie. Il a déclaré que l'Etat d'Azerbaïdjan moderne, chef-d'œuvre du leader national Heydar Aliyev, se renforçait de plus en plus sous la gouvernance clairvoyante du président Ilham Aliyev.

Ensuite, les soldats distingués en service militaire ont été récompensés. Des lettres de remerciement ont été remises aux parents des soldats ayant obtenu d'excellents résultats en matière d'entraînement militaire. Parmi ces parents figurait aussi la première vice-présidente azerbaïdjanaise Mehriban Aliyeva, mère du soldat Heydar Aliyev.

Ensuite, un programme de concert intéressant a eu lieu avec la participation de la troupe du Centre culturel du Service de sécurité nationale et de célèbres figures de l'art du pays.