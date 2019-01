Le plan d’actions concernant le 29e anniversaire de la tragédie du 20 Janvier a été ratifié

Bakou, 3 janvier, AZERTAC

« Le plan d’actions concernant le vingt-neuvième anniversaire de la tragédie du 20 Janvier » a été ratifié par le décret du chef de l’Administration présidentielle de la République d’Azerbaïdjan, Ramiz Mehdiyev.

Conformément décret, il est prévu d’organiser des réunions et des conférences relatives aux événements du 20 Janvier dans toutes les villes et régions de la république, de projeter des films documentaires et artistiques, ainsi que de présenter des spectacles consacrés à cette tragédie.

Les ambassades, les représentations diplomatiques et les communautés azerbaïdjanaises à l’étranger sont chargés d’organiser des cérémonies commémoratives. Le décret prévoit également l’élaboration des matériaux en différentes langues et leur diffusion sur différentes chaînes de télévision et les réseaux Internet, sur les principaux médias étrangers pour attirer l’attention de la communauté internationale sur cette tragédie.

D’après le plan d’actions, une leçon spéciale consacrée à la tragédie aura lieu dans tous les établissements d'enseignement de la république, des aides humanitaires seront apportées aux familles des victimes du 20 Janvier, des travaux nécessaires seront réalisés à l’Allée des Martyrs, des cérémonies religieuses consacrées à la mémoire des victimes seront organisées.

Le décret prévoit également l’organisation de la visite des habitants de la capitale à l’Allée des Martyrs le 20 janvier, une minute de silence à 12h00 pour honorer la mémoire des victimes sur l’ensemble du territoire national, la mise en berne des drapeaux nationaux partout dans le pays.