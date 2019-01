Vœux du président de la République à la communauté orthodoxe du pays

Bakou, le 3 janvier 2019.

Mes chers compatriotes,

A l’occasion de la fête de Noël, je présente mes chaleureuses félicitations à tous les chrétiens orthodoxes de l’Azerbaïdjan, mes meilleurs vœux à chacune et chacun d’entre vous.

Devenue l'une des adresses de multiculturalisme dans le monde moderne, la République d'Azerbaïdjan a une société exemplaire dans laquelle les valeurs sociales progressistes, fondées sur les hauts principes d’humanisme et de tolérance, sont considérées comme les normes de coexistence démocratiques.

L’orthodoxie est la plus grande confession chrétienne en Azerbaïdjan, où les représentants de différentes religions et nations vivent dans la paix et le calme depuis les temps les plus reculés. Je tiens à noter avec satisfaction qu'aujourd'hui la communauté chrétienne orthodoxe, qui fait partie intégrante de notre société, participe activement, avec les membres des autres confessions, aux grands travaux d’édification menés en faveur du progrès de notre république, à la consolidation de la solidarité civique, contribue dignement au développement du climat de coopération et de confiance dans le pays. Je suis convaincu que la communauté chrétienne orthodoxe continuera à faire tout son possible pour renforcer encore davantage l'Azerbaïdjan, notre foyer commun.

Mes chers compatriotes,

Célébrée chaque année en Azerbaïdjan, la fête de Noël reflète la nouveauté, la pureté, les sentiments nobles tels que la miséricorde et la bienveillance. A l’occasion de cette fête sacrée, je présente une fois encore mes vœux de fête pour à vous tous, ainsi que de bonheur et d’abondance à vos familles.

Joyeuse fête !

Ilham Aliyev

Président de la République d’Azerbaïdjan