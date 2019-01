Roberto Firmino remporte le Samba d’or

Bakou, 4 janvier, AZERTAC

Le Samba d’Or est un titre qui récompense chaque année le meilleur joueur brésilien évoluant en Europe depuis 2008. De grands joueurs l’ont ainsi remporté, à l’image de Kaka (2008), Thiago Silva (2011, 2012 et 2013) ou encore Neymar (2014, 2015 et 2017). Et cette année, c’est Roberto Firmino qui l’a remporté. L'attaquant de Liverpool a obtenu 21,79% des votes et devance Neymar (18,67%) et Marcelo (20,51%) au classement. Le jury est composé d'internautes, de onze stars du football brésilien et d'un groupe de journalistes, tous experts du football européen.