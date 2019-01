L’Université d’Etat de Lenkéran signe un mémorandum avec l’Université d’Amasya de Turquie

Lenkéran, 4 janvier, AZERTAC

Un mémorandum d’accord sur la coopération académique a été signé entre l’Université d’Etat de Lenkéran et l’Université d’Amasya de Turquie.

Le mémorandum d’accord, visant à développer les relations de coopération entre les deux universités dans le domaine de l’éducation et de la recherche, prévoit l’échange d’étudiants et d’enseignants, la mise en œuvre des programmes d’enseignement, de recherche et de formation, ainsi que l’organisation conjointe des séminaires et des événements scientifiques.

Le document a été signé par Natig Ibrahimov, recteur par intérim de l’Université de Lenkéran, et Metin Orbay, recteur de l’Université d’Amasya.

A noter que l’Université d’Etat de Lenkéran coopère avec plus de 20 établissements d’enseignement supérieur de la Turquie.